В Истанбул са гласували около 7500 избиратели днес

В Истанбул са гласували около 7500 избиратели на днешния парламентарен вот, съобщиха от изселническите организации, предаде БТА.

Малко по-висока е била активността в избирателните секции в Истанбул в следобедните часове до затварянето на секциите в най-големия турски град, а в Бурса и Гебзе, окръг Коджаели, гласуването е било удължено до 21 часа, посочиха организациите.

По данни на изселническите организации в двете секции в генералното консулство на България в Истанбул са гласували 512 души.

В район Авджълар са гласували 1400 души, в Байрампаша 1222 души. В Есенйюрт са гласували 1120 души, а в Бахчелиевлер - 1141 души.

В Гебзе, където гласуването е удължено до 21 часа, са гласували 2050 души.