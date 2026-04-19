В Северна Македония гласуваха 461 български граждани

461 български граждани са подали гласа си в петте секции на територията на Република Северна Македония в днешните избори за български парламент, съобщи БТА.

В секцията, отворена в сградата на българското посолство в Скопие, са гласували 181 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 115 български граждани, 63-ма са гласували в Охрид, 60 в Струмица, 42 в Прилеп. 

Това е същият брой гласували на територията на Северна Македония както на предсрочните избори през октомври 2022 г., когато за български парламент гласуваха също 461 български граждани. През април 2023 г. гласувалите бяха 453, 340 български граждани упражниха правото си на глас на изборите през юни 2024 г., а най-малко – 327, бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г. 

 

