Секцията в Цариброд обяви край на изборния ден, мнозина не успяха да гласуват

Избирателната секция в Цариброд, Източна Сърбия, пред която днес се наредиха на опашка желаещи да гласуват за депутати в 52-то Народно събрание на България, затвори в 20 часа местно време (21 часа българско), както е по закон, а много граждани не успяха да пуснат бюлетината си, съобщиха от секционната избирателна комисия, цитирани от БТА.

През целия ден в Цариброд, който се намира в Сърбия на 60 километра западно от София, пристигаха български граждани от различни населени места в България с желание да упражнят правото си на глас, като попълнят декларации на място. Някои от тях аргументираха желанието си да гласуват точно в тази секция, защото в България живеят в населени места, където нямат постоянна регистрация, а избирателният закон позволява да го направят на всяко друго място в чужбина, където има открита секция.

Висока избирателна активност в Цариброд беше регистрирана още преди 10 ч. местно време, когато над 100 души упражниха правото си на глас, при 152, които бяха подали предварително декларации, че ще го направят в секцията в Цариброд.

В Цариброд се гласува машинно и изборният ден премина без инциденти.

Снимки на двуезичния сайт "Фар" показаха голямата опашка от хора пред секцията, на която се подредиха заедно български граждани, които живеят в Цариброд, и такива, които живеят в населени места в България.

А сайтът "Балканец" публикува информация, че в града са се появили 200 млади хора с предварително попълнени декларации за гласуване в чужбина под заглавие: "Млади българи заляха Цариброд: огромна опашка за гласуване изуми местните".

В Република Сърбия бяха разкрити общо пет избирателни секции – в Посолството на Република България в Белград и в Генералното консулство в Ниш, в КИЦ „Босилеград”, в КИЦ „Звонци“ и в КИЦ „Цариброд”.

В секцията в сградата на българската мисия в Белград също се образува опашка, като във вота за народни представители се включиха и част от 109-те български участници в 39-то издание на Белградския маратон, който се проведе днес.