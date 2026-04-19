6 сигнала за нарушения, свързани с изборите в Шумен

Получени са шест сигнала за нарушения, свързани с избирателното право, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен. Изборният ден е приключил в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали проблеми и инциденти, пише БТА.

От постъпилите сигнали за нарушения, свързани с избирателното право, два са препратени по компетентност към Районната избирателна комисия. Два са докладвани в компетентните районни прокуратури, като по единия от тях има произнасяне за отказ за образуване. Работата по другите два продължава. Образувано е едно досъдебно производство, добавиха от полицията.

През днешния ден сектор „Български документи за самоличност“ към ОД на МВР- Шумен е издал осем удостоверения на граждани, които са били с изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и документи с изтекъл срок, за да упражнят правото си на глас. Общият брой на издадените удостоверения е 25.

Създадена е необходимата организация за полицейско съпровождане и транспортиране на изборните протоколи и материали в Районната избирателна комисия, допълниха от ОД на МВР.

Ръководството на ОД на МВР в Шумен предприе превантивни мерки за гарантиране на обществения ред и честността на вота. За реда, сигурността и спокойствието в областта и охраната на изборните помещения бяха ангажирани над 350 служители на МВР, на разположение бяха и мобилни групи.