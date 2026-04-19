7 нови сигнала за нарушение на изборния ден в Русе

Изборният ден в област Русе приключи. Краят му е обявен в 20:30 часа, когато имахме потвърждение, че гласуването във всички секции е приключило, каза председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в крайдунавския град Милена Хинкова. Тя даде брифинг пред медиите в зала "Арена Русе" заедно с областния управител на Русе Орлин Пенков, пише БТА.

Пенков заяви, че в рамките на днешния ден в Областната дирекция (ОД) на МВР са постъпили седем нови сигнала, по които се работи оперативно и незабавно. Той отчете, че общо от началото на кампанията сигналите са малко над 60. От страна на прокуратурата има 14 досъдебни производства, също от началото на кампанията, а в днешния ден има две нови преписки, които на този етап не са се превърнали в досъдебни производства, съобщи още Орлин Пенков.

Областният управител определи днешния ден като спокоен и без сериозни нарушения. "Този път имаме много повече сигнали по телефона за нередности, които могат да бъдат отстранени. Повечето от тях са отстранени не само с разговори с комисиите, но и на място. Така че мисля, че нищо от случилото се през деня не би трябвало да попречи на правилното отчитане на изборния резултат и на честните избори", заяви Хинкова.

Тя коментира, че много сигнали през днешния ден са били свързани основно с дефекти в бюлетините. "В някои секции е имало и неразбиране на методическите указания и на изискванията на закона. Допуснали са избиратели да гласуват по няколко пъти с машината, което е проблем при приемането на протоколите, особено там, където подписите в избирателния списък ще бъдат повече от намерените бюлетини. Но това е проблем, който ще решаваме с решение на Районната избирателна комисия", посочи председателят на РИК.

Тя добави, че в момента тече видеоизлъчването и във връзка с това се следи в кои секции има проблеми. "Имаше три секции с проблеми с видеоизлъчването – в Смирненски, в Церовец и в Хотанца. Едната вече започна да излъчва. За другите не знаем причината, поради която няма излъчване. Най-вероятно е свързано с тока или с интернет връзката. В едната секция нямат инструкция към устройството, така че не могат да се свържат с информационното обслужване, за да получат допълнителни указания какво да направят. Но така или иначе, имаме задължение да отстраним проблема, така че докато броят бюлетините да има видимост и да може да се проследи видеонаблюдението. Тези две устройства, при които се работи по отстраняване на проблема, имат запис, но нямат излъчване", каза още Хинкова.

По думите ѝ в последния момент е имало сигнал и от Мартен за член на комисията, който е бил застанал пред камерата, докато тече броенето, но проблемът е отстранен.

"Другите проблеми, които разглеждахме през деня, бяха свързани с агитация и с агитационни материали. Имаше и чисто технически сигнали относно подредбата на секциите. В община Две могили беше неудачно разположен един от параваните, така че не беше обърнат към стена или към място, което да не позволява наблюдение. За съжаление, сигналът пристигна почти в края на изборния ден, но след като се обадихме на комисията, недостатъкът беше отстранен. В повечето случаи сме реагирали веднага и всички нарушения, които са ни съобщавани навреме, са били отстранявани", отбеляза още Милена Хинкова.