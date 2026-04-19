ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

​Иван Демерджиев: Монополът на ДПС не съществува в...

Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Разпечатана урна в с. Баня преди края на изборите

Тони Маскръчка

2016
Урна с бюлетини СНИМКА: Архив

Урната с хартиени бюлетини в СИК 22 в разложкото село Баня е била с разкъсана лепенка близо час преди края на изборния ден. Това е един от сигналите, подаден до полицията. Според обясненията на председателката на комисията това е станало неволно при преместване на урната, но проверката на случая продължава.

Според РИК един от най-фрапиращите случаи на нарушения днес е от Сандански. В една от секциите е имало гласуване чрез изваждане на изборна бюлетина извън секцията, защото избирателят бил със затруднения в придвижването на специална инвалидна количка. Той не е могъл да се качи по стълбите към втория етаж, където е била секцията му и затова му изнесли хартиената бюлетина. Това е нарушение, би трябвало човекът да поиска да гласува с подвижна урна, коментира председателят на РИК - Благоевград Мартин Бусаров и обеща на председателя да бъде наложена глоба.

Друг сериозен сигнал е от симитлийското село Черниче. Имало е твърдения за дописване на бюлетини и поставянето им в кутията от членове на комисията, без въобще да е имало избиратели в секцията. Събрани са били обяснения от цялата СИК. Не е ясно кой е дописвал бюлетините. Преписката е изпратена на Районната прокуратура.

Урна с бюлетини СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Избори

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)