Около 45% за Румен Радев изчервиха дори социолозите (Обзор, графика)

С 39,6% според екзитпола на “Тренд” към 20 часа и около 45% според паралелно преброяване в неделя “Прогресивна България” на Румен Радев стана първа сила с резултат доста по-висок от прогнозите на социолозите до петък.

Очертава се “Прогресивна България” да има 117 депутати, при положение че БСП не успее да прескочи 4-процентната бариера, и 112 депутати, ако БСП влезе и 52-ото народно събрание е 6-партийно по изчисления на “Тренд”.

С 15,1% ГЕРБ остава на второ място, следвани на съвсем близка дистанция - 1,4%, от ПП-ДБ (13,5%). При 5-партиен парламент те ще имат съответно 45 и 40 депутати. При 6-партиен парламент - 43 и 38, гласи прогнозата на “Тренд”.

ДПС излиза на четвърта позиция с 8,1% от вота, което им дава 23 или 22 места в зависимост от това дали БСП ще прескочи бариерата.

“Възраждане” остава след ДПС с 5,1% според екзитпола на “Тренд”. Те ще имат 15 или 14 депутати. БСП е съвсем малко над бариерата за НС с 4,1% към 20 часа снощи. Ако я прескочи, социалистическата партия ще има 11 народни представители.

Под чертата към 20 часа снощи оставаха новата коалиция "Сияние" на Николай Попов с 3%. Четири формации от сегашния парламент, изглежда, ще останат извън следващия - МЕЧ с 2,7%, "Величие" с 2,4%, АСП с 2% и ИТН с 1,6%.

Данните от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 19,30 ч снощи даваха на "Прогресивна България" 37,5% подкрепа, на ГЕРБ-СДС 16,2%, на ПП-ДБ 14,3% от гласовете.

"ДПС - Ново начало" взема 8,4% от гласувалите, "Възраждане" е на пета позиция с 4,9%, а "БСП - Обединена левица" е с 4,1% подкрепа. Това са формациите с резултат над парламентарния праг.

Разпределението на мандатите според "Алфа Рисърч" изглежда така: "Прогресивна България" - 110 места, ГЕРБ-СДС - 44, ПП-ДБ - 39, "ДПС - Ново начало" - 21, "Възраждане" - 14, "БСП - Обединена левица" с 12 места.

Според първите данни на "Маркет линкс", обявени в края на изборния ден, "Прогресивна България" събира 38,9% от гласовете, което им дава 110 депутати. На второ място остава ГЕРБ с 15,4%, (44 места в НС), следвани от коалицията ПП-ДБ с 13,6% (39 места).

ДПС се нарежда на четвърта позиция със 7,5% (21 места), "Възраждане" получава 5,1% подкрепа (14 места), БСП е с 4,1% (12 места).

Агенция "Мяра" преброи 38,7% за "Прогресивна България" (109 места), втори са ГЕРБ-СДС с 14,8% (42 места), за ПП-ДБ - 13,1% (37 места). ДПС са с 9,2% (26 депутати), "Възраждане" са с 5,3% (15 места), БСП-ОЛ - 4% (11).

Оправдаха се прогнозите, че гласуването ще е по-активно, отколкото на предишните парламентарни избори преди година и половина на 27 октомври 2024 г., когато бе 38,94%, или 2 570 629 души.

Към 19 часа вчера избирателната активност според "Алфа рисърч" е 47,2%, а според "Тренд" - 45%.

Резултатите явно са силно повлияни от тези 16% от решилите да гласуват, които са се насочили за кого да дадат гласа си по време на кампанията според данните на Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".