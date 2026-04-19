Избирателната активност в област Добрич достигна 39,98 %

Изборният ден приключи в област Добрич, като от общия брой избиратели - 170 575, правото си на вот са упражнили 68 189 души. Избирателната активност достигна 39,98 на сто.

По общини активността след края на изборния ден е: Добрич град – 78 576 избиратели, гласували 33 670 – 42,85 %; Добричка – 20 924 избиратели, гласували 7704 – 36,82%; Балчик – 17 339 избиратели, гласували 7544 – 43,51%,Каварна -12113 избиратели, гласували 5358 – 44,23 %; Шабла – 3582 избиратели, гласували 1786 – 49,86 %; Крушари – 5015 избиратели, гласували 1597 – 31,84%; Тервел – 20 887 избиратели, гласували 5691 – 27,25 %;Генерал Тошево – 12 139 избиратели, гласували 4839 – 39,86 %.

Представителите в предишното 51-во Народно събрание бяха избрани на произведените на 27 октомври 2024 г. избори. Тогава право на глас в област Добрич са имали 171 566 души, при закриването на изборния ден избирателната активност за областта е достигнала 32,18 %, вота си са упражнили 55 204 граждани.

Всички избирателни секции в областта са приключили работа. Получените сигнали се обработват и ще бъдат предадени по компетентност, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. Общият брой на издадени удостоверения в изборния ден за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични документи на български граждани е 39. Служители от полицията остават ангажирани с охраната до предаването на изборните материали.