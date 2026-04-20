Роди се звезда... в МВР. Главсекът Кандев като Чък Норис - стотици лайкове и похвали под всеки негов пост

Комисарят гледа строго, говори гладко и не стои в сянката на министъра

Когато Чък Норис настъпи Lego, Lego-то плаче.

През последните седмици този стар виц за холивудската легенда се побългари така: Когато Кандев настъпи лего, легото плаче.

Всяка акция ражда реакция, пише в една от групите в социалните мрежи по повод новия тандем, изгрял на тези избори - Емил Дечев - Георги Кандев. Единият съдия, трансформирал се в служебен вътрешен министър, който в изказванията си може да си позволи и сарказъм, и ирония, и хапливи реплики, и да гледа малко отгоре. Другият - главен секретар на МВР, макар и не титуляр, който се взира строго, изглежда добре и вдъхва усещане за сигурност, спокойствие, увереност, каквото всъщност трябва да е поведението на всеки полицай.

Тези избори родиха истинска звезда - комисар Георги Кандев. Той се явява в ролята на самоотвержен смел борец срещу дървениците, които подяждат снагата на народния вот. В народното сърце изгрява като герой и трябва да следим какво ще прави оттук нататък. Така колегата ни Георги Милков описа пред БНТ новата звезда в униформа.

Защо обаче Кандев спечели толкова много симпатии и действително под всеки негов пост в социалните мрежи валят лайкове и похвали?

Първо се случи така, че от повече от десетилетие главните секретари бяха в сянка. В интерес на истината последните медийни звезди на този пост бяха Бойко Борисов и Калин Георгиев, но от тяхното време мина много. След това се заредиха главни секретари, които често се сменяха, а и предпочитаха да потънат в тишината на кабинета. Трудно и рядко говориха с медиите, още по-рядко отиваха при хората. Предпоследният - Живко Коцев, даже стана обвиняем, а последният бивш Мирослав Рашков ще се запомни с това, че не се появи през цялото време, докато се вихреха конспирациите около “Петрохан - Околчица”. Остави подчинените си да се обясняват доста неубедително пред медиите. И докато за министъра, който е политическото лице на МВР, може и да е разбираемо, поне донякъде, то за главсека, който е професионалното ръководство, изглежда като абдикация и страх в най-напечения момент.

Точно обратното сега прави Кандев. Той е активен в социалните мрежи, по няколко пъти на ден съобщава във фейсбук за поредната акция срещу търговците на гласове. Обиколи всички областни дирекции, окуражи колегите си. Гледа строго, говори гладко, за разлика от Мирослав Рашков.

А на хората им харесва полицаите да изглеждат точно така. И не на последно място - да имат вид на хора, които без усилия правят поне 100 лицеви опори.

Номерът ви няма да мине, ние знаем и сме взели мерки, предупреди Кандев купувачите на гласове в изборния ден. Засега добре, важно е обаче освен предупреждение да има и доказателства, защото последната дума е на съда.

И иначе 50-годишният Георги Кандев стана и.ф. главен секретар на МВР дни след като Емил Дечев встъпи като служебен вътрешен министър. Роден е в Гоце Делчев и е връстник на служебния премиер Андрей Гюров, но житейските им пътища се разминават още от гимназиалните години. Кандев завършва Природо-математическата гимназия “Яне Сандански” в родния си град. Баща му е бил полицай в местното районно управление, а майка му - директор и преподавател в училището в близкото село Мосомище.

След средното си образование Кандев служи като войник в Школата за запасни офицери в Плевен, където изпращат висшисти или пък завършили елитни гимназии и отличници. Бакалавърската си степен завършва в Академията на МВР със специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. В системата на МВР е от 1999 г., като постъпва в Главна дирекция “Национална полиция” и осем години е инспектор в сектор “Престъпления против собствеността”. Придобива и магистърска степен по право в ЮЗУ “Н. Рилски” в Благоевград. През 2008 г. завършва 235-ата сесия на Националната академия на Федералното бюро за разследване на САЩ. Изкарва курсове за повишаване на квалификацията в Европол и Европейския полицейски колеж.

Преминал е и следдипломна квалификация “Криминално правосъдие” от Академията на ФБР в Куантико, Вирджиния (САЩ). От 2007 до 2010 г. Кандев е инспектор в сектор “Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия” в ГДНП, а през следващите три години е инспектор в сектор “Национален информационен център по сигурността на спортни мероприятия”.

Запален фен е на ЦСКА и не пропуска мачове на любимия си “червен” отбор. Две години е началник-сектор “Трафик на хора” в ГДБОП, след това оглавява “Престъпления по пътищата” в ОДМВР - София. През 2014-а се връща към охраната на спортните мероприятия, като до април 2015 г. е начело на “Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия” в ГДНП. През следващите 6 години е полицейски инспектор в “Териториално обслужване” на Охранителна полиция в ГДНП. На 3 юни 2021 г. е назначен за директор на ОДМВР – Благоевград, със заповед на МВР шефа тогава Бойко Рашков от първото служебно правителство на Стефан Янев. Остава на поста две години и е освободен през лятото на 2023 г. от министър Калин Стоянов, като е насочен към звеното за подпомагане на министъра. След това е полицейски аташе на България за Сърбия и Черна гора, изпратен по времето на служебния кабинет на Димитър Главчев.

Два пъти носител на колективна награда “Полицай на годината”. За Кандев колегите му казват, че е изключително принципен, твърд и безкомпромисен, на моменти дори рязък. С богат оперативен опит и безспорна биография.