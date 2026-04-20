Стотици от СИК се скатаха, едва 1% от машините с дефект (Обзор)

Гражданин се жалва, че му искали личната карта, за да пусне бюлетина, а друг докладва, че по телевизията показват как лидер гласува - част от ситуации с усмивка

Стотици членове на секционни комисии не се явиха за откриването на изборния ден. Дефектирали машини имаше, но броят им е под 1%.

В Пловдив и Хасково не са се явили по 30-ина души, в Кърджали и Перник - 20, във Велико Търново - 15. Проблеми е имало в 20 секции в област Перник и там работиха в намален състав, в две от които председателите не са се явили. Методическите указания на ЦИК гласят, че

секцията се разпечатва при присъствие на 1/2 от членовете

на комисията. Повечето секции са по 9-има - т.е. трябват поне петима. Ако сутринта не са налични, останалите подават сигнал до РИК и чакат инструкции. От РИК пък се свързват с партиите на неявилите се и изискват заместници. Това обаче създава напрежение, понеже немалко хора гласуват рано сутринта, ако през деня имат други ангажименти.

Проблем е и масовото подменяне на членове в последния момент, което се случи и на тези избори въпреки множеството призиви на ЦИК към партиите да избегнат подобен проблем.

Само за последните три дни преди изборите

в Благоевград са били сменени 400 имена,

във Велико Търново - 200, в Кърджали - над 100. Новите обаче не са минали обучение и идват неподготвени за изборния ден, което води до грешки и забавяния.

Под 1% са машините, излезли извън строя. На места е имало леко забавяне при машинното гласуване, но за минути, понеже е свършила хартията или моментен проблем. Във всяко училище или читалище има техници на място, които се отзовават.

“Става дума за локални технически затруднения, които не прекъсват изборния процес. Не при всички се налага изтегляне на машината от гласуване”, обясниха от Министерството на електронното управление.

Без сериозни нарушения, но и куриози имаше в неделя

Член на СИК в Бургас разпечата кутията с разписки от машините, защото забравил да сложи задължителния печат на някои, а това прави вота невалиден. Останалите реагирали бързо, звъннали в РИК затворили кутията и гласуването продължило.

В София пък прекалено прилежни членове на комисия

човъркаха хартиените бюлетини с 30 см линия, за да ги досгънат

Причината е, че хартията е твърда, не се сгъва плътно и при пускане в урната често се разтваря и се вижда за кого е даден гласът. Затова от СИК мушкаха линията през отвора на урната, за да дозатворят бюлетините. 105-годишният д-р Тодор Ценов гласува в чирпанското село Винарово. СНИМКА: ЕЛЕНА БОНЕВА

Председателят и секретарят на РИК в Благоевград пък пострадаха леко след авария на асансьора в сградата на областната администрация. Двамата останали затворени повече от половин час, докато техниците ги освободят. Председателят джентълменски е поел удара от рязкото спиране на асансьора и има нараняване на ръката.

108 сигнала за нарушения са подадени до ЦИК през изборния ден. Повечето са за неработещи машини, погрешно поставяне на печати на бюлетините или агитация, включително и от кметове на населени места.

Някои показваха откровено неразбиране на изборния процес. Например П. Ф. се е жалвал, че в секцията му в 25-и МИР идентификацията става само с лична карта. Така е навсякъде, приемат се и само зелени паспорти за гражданите, родени преди 1939 г. М.Б. пък е писал, че по Нова телевизия отразяват гласуване на партиен лидер”. Повечето национални медии отразяват как водещите политици упражняват правото си на глас. Човек от Несебър е сигнализирал за сеч на дървета. Над два часа стояха без интернет в районните комисии в София-област и Стара Загора.

В Септемврийци 1 се пробва с 10 бюлетини, а във Великденче 18-годишни момичета натискат устройството вместо друг

Трима бяха задържани в изборния ден, защото опитали да пуснат бюлетини вместо друг. Най-драстичен е случаят в монтанското село Септемврийци, където член на секционна комисия се пробвал да пусне в урната 10 бюлетини.

“Разпитват се свидетели, нарушителят е задържан за 24 часа”, съобщи вътрешният министър Емил Дечев. Арестувани за 24 часа са и две момичета на по 18 години, гласували вместо избиратели в джебелското село Великденче. ЕМИЛ ДЕЧЕВ

Клипът се появи в социалните мрежи. На него се вижда как девойка стои до възрастен човек и докосва машината. Една от задържаните е разпозната като дъщеря на кмета на Великденче, а другата е нейна приятелка.

Час след края на изборния ден вътрешният министър обобщи и сигналите за купуване на гласове. “631 сигнала за изборни престъпления в полза на “ДПС - Ново начало”, 318 за ГЕРБ, 18 за “Възраждане”, 16 за “Прогресивна България”, 13 за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за “Величие”, 4 за ИТН, 2 за МЕЧ, изброи министърът.