ГЕРБ след най-ниския си резултат: Да спечелиш изборите е едно, да управляваш - съвсем друго (Обзор)

Борисов: Поздравявам първия! Равносметката я направихме с оставката на кабинета "Желязков"

ПП-ДБ видя шанс за смяна на ВСС и главния прокурор

БСП в коалиция с Радев при ясни принципи - прозрачност, правила и равнопоставеност

ГЕРБ регистрира най-ниския си резултат на парламентарни избори - 15,1% според екзитпола на “Тренд” към 20 часа.

През 2009 г. партията на Бойко Борисов стартира с 39,72% и успя да направи правителство на малцинството със 116 депутати. Предишния най-нисък резултат на ГЕРБ пък беше на изборите през ноември 2021 г., когато спаднаха до 22,74%. На следващите няколко поредни вота вдигнаха процентите си, макар и с малко, но останаха първа сила.

Благодаря за всеки глас за ГЕРБ. Поздравявам първия! Равносметката е ясна за нас и я направихме още с оставката на кабинета “Желязков”. Без коалиции и без безпринципни сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш, е съвсем друго. Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. ГЕРБ може и в управление, и в опозиция.

И в политиката, както и в живота, трябва търпение,

написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вечерта след първите екзитполове.

А през деня, докато пускаше хартиената бюлетина, уточни, че не вижда партньори в новия парламент. С модела “Копринков - Радев” няма да се коалирам”, нито пък ще участвам в такава сглобка. Ще бъдем конструктивна опозиция, ако не сме първа политическа сила, каза още той.

По-ниски резултати спрямо последните години имат и ПП-ДБ. Те обаче видяха в тях шанс за смяна на ВСС и на главния прокурор. По предварителни резултати моделът Пеевски-Борисов няма да има 80 гласа в следващото Народно събрание, каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в краткото изявление на коалицията в неделя вечерта.

Спортсменско е да се поздрави победителят - Румен Радев.

Все още не е приключила битката за честността на вота,

каза председателят на ПП Асен Василев. Той разказа, че в благоевградското село Краище има изгонен международен наблюдател от секционна комисия, макар и да е имал правото да бъде вътре.

Когато тази битка приключи, ясни са финалните резултати и вотът от чужбина, ще коментираме детайлно какво трябва да се случи в следващия парламент. Най-важното, което трябва да се каже тази вечер, е, че българските граждани излязоха да гласуват и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел, каза още Василев.

БСП в неделя бе инфарктно на ръба да е шестата сила в парламента. Те обаче бяха първите, които дадоха пресконференция. Анализаторите ги спрягат като естествен партньор на Румен Радев за коалиция. Крум Зарков застана пред медиите още преди да са ясни финалните резултати на БСП. Снимка: Велислав Николов

Политиката не се определя с цена или не, ние действаме по принципи, заявихме в рамките на нашата кампания, че ние сме готови да сътрудничим на други политически партии, граждански движения, синдикати, физически лица с обществена кауза. При ясни принципи - прозрачност, правила, взаимно уважение и равнопоставеност, отговори лидерът на БСП Крум Зарков на въпрос на “24 часа” при какви условия биха участвали в коалиция с “Прогресивна България” на Румен Радев, след като Зарков напусна екипа му като съветник заради противоконституционни действия.

Той обяви, че поема цялата отговорност за резултатите. Още във вторник ще свика Изпълнителното бюро, а след това и Националния съвет. За да преценим заедно как да продължим така, че в следващите месеци да върнем БСП и нейните партньори там, където им е мястото - по върховете на политиката, каза Зарков.

И той поздрави Радев за успеха. “Това дава на него и неговите съмишленици правото и отговорността

да започнат работа по сформиране на правителство

България трябва най-накрая да има устойчиво, почтено и компетентно правителство. Ще следим с интерес и загриженост следващите му действия”, каза още той.

Изброи и неотложните задачи: да се приеме бюджет, да се вземат адекватни мерки за инфлацията и растящите цени, както и да започнат отдавна отлаганите мерки за промяна в съдебната система и да бъде извадена от “узурпирания ступор”, в който беше “натикана”.