Как Борето, който си отиде преди 2 г., се оказа в избирателния списък

Иронията е, че покойният главен редактор на "24 часа" се бореше с явленията, които изкривяват вота

Името на Борислав Зюмбюлев - главния редактор на “24 часа”, който си отиде на 27 май 2024 г., продължава да е в избирателните списъци.

На това стана свидетел синът му Борис Зюмбюлев, чието име е до това на баща му в тях. 28-годишният Борис гласува в 23-и МИР (38-а секция).

На предишни избори, когато с баща му ходели заедно да гласуват, почти всеки път от СИК обърквали кой къде да сложи подписа си, тъй като имената им са едно след друго в списъка и както е видно, са доста сходни. Сега обаче синът отново вижда името на баща си до неговото заедно с ЕГН и личен адрес.

“Не попитах хората в комисията защо е така, тъй като от тях нищо не зависи. Не те изготвят списъците”, каза Борис. Забелязал, че и на вота през октомври 2024 г. името на баща му си е било там.

Фактът, който огорчи семейството на Зюмбюлев, е категорично доказателство, че в списъците има хора, напуснали и живота, и страната си, но постоянният им адрес е в България.

Иронията в случая е, че Зюмбюлев като журналист години се бореше с премахването на тези явления, които изкривяват изборния процес, както и със забраната сайтове да публикуват легитимно резултатите от екзитполовете в изборния ден, а за социалните мрежи това да е позволено.

От отдел “Гражданско състояние” на общините са длъжни да подадат данни на ГРАО за починалите, иначе няма основание някой да бъде премахнат от списъка, обясниха от ГРАО за “24 часа”. Конкретният случай нямало как да се провери в неделя.

По данни на ЦИК с право на глас са 6 575 151 души, а по тези на НСИ от 2024 г. населението на България е 6,4 млн. души - разминаване със 137 791 души.