Започна приемането на протоколите на секционните избирателни комисии в зала „Арена 8888“ в София.

Представители на 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР) и на 25-и МИР пристигнаха в зала „Арена 8888“ в София, започна приемането на протоколите на секционните избирателни комисии (СИК). Това каза председателят на 23-та Районна избирателна комисия (РИК) Полина Витанова пред журналисти в зала „Арена 8888“, пише БТА.

Първи дойдоха представители на СИК от 23-ти МИР, а по-късно и представители на СИК от 25-и МИР започнаха да предават протоколите си.

Изборния ден започна спокойно, но за съжаление не продължи така, каза още Полина Витанова. Тя обясни, че в няколко секции в район „Студентски“ е имало голямо струпване и посочи, че там изборния ден е продължил до 21:00 ч.

Имаме шест изцяло спрели машини, а една изцяло не получи карти за гласуване. В повече от половината секции или не излизаше бюлетина от машината, излизаше само отрязък или беше празна, обясни още тя.

В „Асикс Арена“ протоколите си ще предават СИК от 24-ти МИР.

В София днес се гласува в общо 1654 секции в трите избирателни района.

Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, а броят мандати за разпределение е 19.

В 24-ти МИР избирателите са общо 435 063. Те ще определят разпределението на 13 мандата.

Избирателите в 25-и МИР са 353 825, а мандатите за разпределение са 14.