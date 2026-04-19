Румен Радев: Постигнахме безапелационна победа, ще направим усилия да запазим европейския път

България ще направи усилия да продължи европейския си път, но, вярвайте ми, силна България в силна Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм, каза лидерът на "Прогресивна България"

"Прогресивна България" печели безапелационо.

Тази оценка на изборния резултат на формацията си направи Румен Радев, след като стана ясно, че категорично взима първо място от парламентарния вот днес.

Хората отхвърлиха високомерието на старите партии, каза той.

„Прогресивна България“ печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха. Това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии. Не се поддадоха на лъжите и манипулациите", коментира доскорошният президент.

"Победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо. Предстои ни много работа. Това е само първата стъпка към възстановяването на това доверие и на обществения договор", добави Радев.

„Искам да благодаря на всеки от българските граждани, които днес подкрепиха „Прогресивна България". Специални благодарности на хората, които вече почти 10 г. са с мен, и на целия ми екип. Благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодарности и към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Благодарности и към хората от комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление купения вот", заяви той.

Радев не се ангажира с отговор на въпроса очаква ли мнозинство в 52-то НС, предпочете да изчака окончателните резултати. Не назова и дали ще търси партньор сред останалите парламентарни сили.

Бъдещите стъпки на формацията пък били описни в предизборната й програма. Имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел, добави той.

"България ще направи усилия да продължи европейския си път, но, вярвайте ми, силна България в силна Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм. Европа падна жертвана собствената си амбиция да е морален лидер в свят без правила", отговри той на английски на въпрос от чуждестранна медия.

Според него трябва да се полижат усилия за възстановяване на индустриалните сили, за което България може да допринесе. "Ако искаме Европа да има наистина стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре процеса на деиндустриализация", отбеляза лидерът на "Прогресивна България".

На въпрос как смята да върне диалога с Русия, той препоръча този въпрос да бъде отправен към президента Макрон, премиера на Белгия и други европейски лидери, които преди месец заявили, че този диалог трябва да се върне.

Ако хора от нашите листи са решили да правят преференциален вот на базата на купен вот, ще взема мерки, но искам категорични доказателства, каза Радев.

Служебните министри трябва до един да си подадат оставката, смята победителят от изборите.