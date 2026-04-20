Млади българи в Италия се редят на дълги опашки - искат промяна, за да се върнат (Обзор)

Напрежение между местни и пътуващи от София пред секцията в Цариброд

От ранните часове в неделя стотици сънародници излязоха от домовете си в Италия, за да гласуват. Пред посолството и консулската служба в Рим се извиха опашки, каквито не се помнят от години. Около обяд там бе пълно най-вече с млади хора, жители на италианската столица, но също и туристи, дошли специално да гласуват. Бусове докарваха организирани групи - мобилизация, каквато не е характерна за предишни избори.

Общо 27 секции бяха разкрити в Италия - три от тях бяха в Милано, където има най-много кънародници. Там също се натрупаха опашки. Всичко сочи към рекорд по избирателна активност на Ботуша. По официални данни на италианския НСИ през 2025 г. в страната живеят около 47 500 българи, което е едва 0,88% от всички чужденци в страната. Реалният брой обаче се смята за поне двойно по-висок. Въпреки отчетения спад на постоянно пребиваващите в региони като Ломбардия, Кампания и Лацио интересът към изборите ясно сочи, че връзката с родината остава силна.

Момиче на не повече от 20 години разказа, че е пристигнало от Неапол и е изминало пеша разстоянието от гарата в Рим до посолството само за да гласува. След това веднага тръгва обратно. “Не успяхме да бъдем на протестите в София, но се чувстваме длъжни да гласуваме. Искаме да променим бъдещето на България, за да можем един ден да се върнем”, каза тя. Подобни гласове се чуваха навсякъде по опашката. За мнозина вотът не е просто право, а инструмент за промяна. Младите българи в чужбина все по-ясно заявяват желанието си да участват активно в политическия живот на страната.

Засилен интерес към гласуването имаше и в Германия. Там бяха и отворени най-много секции извън България - 70 в 49 населени места. За дълги опашки се съобщаваше в Мюнхен и Берлин. “Толкова хора през минали години не е имало”, коментираха хора пред консулството ни в Мюнхен. В страната има общо около 300-400 българи.

Подобна е тенденцията и във Франция - в Париж например още преди обяд вече беше отчетен брой гласували, колкото за половин изборен ден от други години. Така бе и на юг към Ница, както и на север към Страсбург. В Румъния също се гласуваше активно, а в Северна Македония правото на вот упражниха 461 души. Краят на изборния ден настъпи първо за българите в Нова Зеландия - там общо се бяха регистрирали да гласуват 99 наши сънародници.

Големи опашки от гласоподаватели се извиха и пред избирателната секция в сръбския град Цариброд, който се оказа избор на мнозина жители на София без постоянен адрес. “Около 18 ч почнаха да идват да гласуват сънародниците ни, които живеят тук (Цариброд), като изпреварваха останалите от нас, които пътуваме от София и които чакахме над 6 часа с попълнени декларации, за да упражним правото си на глас”, коментира за “24 часа” 26-годишната Елина Щирянова.

Тя отбеляза, че по-малко от час преди официалното затваряне на секцията напрежението между пътуващите от столицата ни и местните се е покачило: “Хора, които бяха по-напред на опашката, дори споменаха за сдърпване, аз лично не го видях, но определено имаше напрежение. Някои дори си тръгваха при вида на голямата опашка, предполагам, за да тръгнат към някоя по-спокойна секция в близост”.

