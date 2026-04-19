Във Враца са образувани 3 досъдебни производства заради изборни престъпления

В област Враца са образувани три досъдебни производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

В козлодуйското село Бутан собственик на хранителен магазин предлагал пари за гласуване за определена политическа партия. Иззети са 3520 евро, пише БТА.

В село Тлачене, община Бяла Слатина, председател на СИК нарушил тайната на вота, като отварял и проверявал бюлетините, преди да им сложи печат и да ги пусне в урната, допълват от областната полиция.

Застъпник на политическа партия предложил на избирател да му обясни къде да постави знака „Х“, като срещу това ще му даде пари, посочват още в информация от полицията. Това се случило в село Елисейна, община Мездра.

Работата и по трите случая продължава.

От полицията казаха още, че звената на сектор „Български документи за самоличност“ на територията на област Враца са издали 21 удостоверения на граждани изгубили или повредили личните си карти. Общо издадените удостоверения за последния месец са 73.