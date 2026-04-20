В Лондон 2 часа на опашка, дори полицията се изненада (Обзор)

И в Турция много чакане, 36 щата без секции в САЩ

Българите във Великобритания гласуваха масово въпреки въведеното ограничение от 20 секции извън дипломатическите мисии. На много места, включително пред посолството ни в Лондон, което бе разкрило рекордни 7 секции, се извиха опашки от ранни зори. Струпването изненада английската полиция и тя изпрати патрул да провери какво се случва.

В северните части на британската столица, където живеят най-много българи, се чакаше по два часа. С напредването на деня свършиха ролките за машините и трябваше да се мине само към вот с бюлетини.

В южния квартал Уимбълдън предварително 848 души бяха заявили, че ще гласуват, а се появиха няколко пъти повече. В английската провинция пък имаше само 13 секции и хората пътуваха с часове. Казаха, че го правят, защото очакват истинска промяна в България и мечтаят един ден да се върнат в родината. А и за да покажат, че орязването на секциите в страните извън ЕС не може да ги сломи. Заради скъпите горива в социалните мрежи имаше и организация за споделени пътувания от най-отдалечените райони. В Шотландия например имаше само една секция в Единбург, а в Уелс въобще нямаше.

В Турция тази неделя секциите бяха 6 пъти по-малко и също се чакаше с часове. В Истанбул гласуваха над 7500 души, а в Анкара до 14 ч. - 550. Изселнически организации помагаха с транспорт.

В САЩ обаче за мнозина отиването до урните се оказа трудно и дори невъзможно - в цели 36 щата нямаше секции. Най-много секции - 5, бяха в Илинойс, в и около Чикаго, където е и най-голямата българска диаспора. Традиционно в САЩ гласуват около 10 хил. българи, очаква се сега да са много по-малко.

