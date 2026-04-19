Парламентарните избори в България през погледа на световните агенции

Партията на проруския бивш президент на България Румен Радев е напът да спечели с лекота днешните парламентарни избори, след като води кампания с обещание да изкорени корупцията и да сложи край на поредицата от слаби, краткотрайни правителства, макар че при сегашната ситуация ще му трябват коалиционни партньори, за да ръководи правителство с парламентарно мнозинство, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Предсрочният вот бе организиран след оставката на оглавяваното от консерватори правителство на фона на общонационални протести през декември миналата година, които изкараха по улиците стотици хиляди хора, предимно младежи. Протестиращите настояваха за независимо правосъдие, което да се заеме с широкоразпространената корупция, посочи Асошиейтед Прес.

Ако победата на Радев бъде потвърдена от официалните резултати, това може да доведе на власт лявоориентиран, проруски лидер само дни след като унгарските избиратели отхвърлиха авторитарната политика и глобалното крайнодясно движение на Виктор Орбан, който поддържаше тесни връзки с руския президент Владимир Путин, допълни АП.

Радев подаде оставка като президент, чиято роля е до голяма степен церемониална, през януари – няколко месеца преди края на втория си мандат – за да започне кампанията си да оглави правителството като министър-председател. Той се представя като противник на дълбоко вкоренената мафия в страната и на връзките ѝ с високопоставени политици, посочи още агенцията.

Макар резултатът за лявоцентристката формация на Радев „Прогресивна България“ от близо 39% според 3 екзитпола да би означавал убедителна победа срещу дясноцентристката коалиция ГЕРБ-СДС, която е втора с около 16%, той няма да е достатъчен за абсолютно мнозинство, което означава, че съставянето на правителство отново може да се окаже трудно на фона на фрагментирания политически пейзаж в страната, предаде ДПА.

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) се очаква да заеме трето място с около 14%. Предизборната кампания беше доминирана от опасенията за инфлацията и корупцията, които Радев обещава да изкорени, добави агенцията.

Резултатът от изборите разбърква картите за съставяне на правителство в тази балканска страна, която гласува за осми път за последните пет години, въпреки че 62-годишният Радев още не е посочил с кого би управлявал. Бившият генерал от военновъздушните сили има амбицията да сложи край на политическата криза, през която най-бедната държава членка на ЕС преминава от 2021 г., отбеляза АФП.

Агенцията акцентира върху засилените полицейски операции от последните седмици и конфискуването на над милион евро, предназначени според властите за купуване на гласове. Стотици хора бяха задържани, включително общински съветници и кметове. Различните формации призоваха българите за висока избирателна активност, за да ограничат тежестта на купения вот, пише още агенцията.

В предизборната си кампания Радев призова за подобряване на отношенията с Москва и за възобновяване на свободния поток на руски петрол и газ към Европа. Не е ясно доколко това ще се отрази на външната политика на България – член на НАТО и Европейския съюз, която се присъедини към еврозоната през януари. Коалиция с реформаторската ПП-ДБ би могла да смекчи всякакви прокремълски уклони, отбеляза Ройтерс.

България се развива бързо след падането на комунизма през 1989 г. и се присъедини към Европейския съюз през 2007 г. Продължителността на живота нарасна рязко, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката има по-силни предпазни механизми след присъединяването към еврозоната. Но страната изостава от другите държави в ЕС по много показатели, а корупцията остава повсеместна, включително при изборите, където купуването на гласове е широко разпространено. Разходите за живот се превърнаха в особено важен въпрос, след като България прие еврото. Предишното правителство падна от власт на фона на протести срещу нов бюджет, който предвиждаше увеличаване на данъците и на социалноосигурителните вноски, посочи още Ройтерс.