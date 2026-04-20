13% от най-младите отидоха до урните и гласуваха най-много за Радев

36,5% от вота за ПП-ДБ на миналите избори сега е отишъл при "Прогресивна България"

Само 13% от представителите на поколението Z са стигнали до урните във вчерашния изборен ден, показват данни от екзитпола на “Тренд”. Големината на тази генерация избиратели е съизмерима с тази на възрастните над 70 г., които са 13,8%, показват данните.

Близо две пети от гласувалите от поколението Z, или 38,6%, са пуснали бюлетина за “Прогресивна България” на Румен Радев, а още една пета в тази група - за ПП-ДБ.

Сред гласувалите за ПП-ДБ тъкмо джензитата са най-многобройни в сравнение с другите формации, участващи във вчерашния вот - 19,4%.

Относително висок дял имат те и сред гласувалите за ИТН - 18,5%, както и за МЕЧ - 26%, но резултатът и на двете формации е под 4% бариера.

Осмите парламентарни избори за последните пет години изнесоха основно хора в активна трудова възраст - 40-59-годишни, и те са около 40% от гласувалите вчера, показват още данните от екзитпола. Най-висок е делът им сред гласоподавателите за ГЕРБ-СДС - общо 47%. За “Прогресивна България” от тези две възрастови групи са гласували около 40%, а за ПП-ДБ - 37%.

В групата на гласуващите вотът на столичани е 15%. Столицата е гласувала най-много за ПП-ДБ -35%, и “Синя България” - 28%, както и за “Сияние” - 22%. За “Прогресивна България” са пуснали бюлетина около 12% от столичани, а около 16% са подкрепили ГЕРБ-СДС.

Може да се каже, че трите най-големи формации - победителят в изборите “Прогресивна България”, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, са в еднаква степен подкрепяни в големите областни градове - по около 43% от гласувалите там.

Любопитна е картината на преливанията на симпатизанти към вчерашния победител на изборите.

Сред гласувалите за ГЕРБ-СДС на предишните избори за парламент на 27 октомври 2024 г. 56% са повторили подкрепата си за формацията, но 28% са пуснали бюлетина за “Прогресивна България”. Загубата на ПП-ДБ е отлив на 36,5% от гласувалите за формацията на последния вот. 45% от избирателите на “Възраждане” са се прелели към “Прогресивна България”. Партията на Радев е привлякла всеки втори от избирателите на БСП-ОЛ и ИТН, показват резултатите от екзитпола.

Според данните близо две трети от избирателите са взели решение за кого да пуснат бюлетина още преди кампанията, всеки пети - по време на нея, а всеки шести - в последните няколко дни преди изборите и в самия ден на вота.

На въпрос дали тези избори ще донесат промяна, 64% убедено заявяват: “Да, към по-добро”.