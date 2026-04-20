Радев премиер, ще търси мнозинство за нов ВСС (Графика)

Първо не изключи коалиция с ПП-ДБ, но с растящите мандати се коригира

Цените също са първа задача

Готови сме на различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство. Отново на избори не е вариант.

Това обяви на няколко пъти победителят Румен Радев в деня на вота. В навечерието му в свое телевизионно интервю бившият президент обясни, че ако партията му - в процес на учредяване, го излъчи за премиер, той няма да бяга от тази отговорност.

С кого обаче готовият за премиер Радев ще сглоби правителството - въпросът стоеше през часовете до излизане на първите паралелни преброявания късно вечерта. Сутринта, след като гласува, той не изключи коалиция с ПП-ДБ, въпреки че избирателите му го заклевали “не с тези шарлатани”. Обяви за невъзможна само такава с Борисов и Пеевски, а готовност за “сътрудничество с всеки, който споделя нашите идеи”.

Имаме много важна задача - отстраняването на олигархичния модел от политическата власт, пресичане на неговия достъп до публични ресурси, обясни още Радев защо оставя отворена вратата към ПП-ДБ. “Това е шанс, който не трябва в никакъв случай да пропускаме”, заяви той.

10 минути преди 20 часа обаче, когато различните агенции вече прогнозираха между 112 и 117 мандата за “Прогресивна България”, Радев се коригира - на въпрос дали ПП-ДБ са потенциален партньор, лаконично обясни: Надявам се, че с ПП-ДБ ще гледаме в една посока за смяна на ВСС. Много партии направиха заявка, че най-сетне трябва да се смени ВСС и очаквам да изпълнят ангажимента си, допълни той.

А попитан вариант ли е правителство на малцинството, повтори, че ще се направи всичко възможно да няма втори избори тази година. Той уточни, че

“Прогресивна България” ще работи с всеки, който подкрепя

идеите ѝ

“Ще направим всичко възможно да имаме редовно стабилно правителство. Не е вариант да ходим пак на избори”, потвърди Радев.

До късно в неделя вечерта се чакаше пресконференцията на победителя да даде отговори на въпросите с кого ще управлява. Но вместо това той даде импровизиран бирфинг, на който отново много пъти повтори, че ще чака окончателните резултати. Междувременно екзитполове започнаха да му дават убедително пълно мнозинство.

След затварянето на урните у нас бившият президент и вероятен бъдещ премиер даде да се разбере, че се надява

гласовете от чужбина да донесат още мандати

за “Прогресивна България”.

“Не мога да кажа дали ще има мнозинство, ще изчакаме окончателните резултати”, каза той към 20 ч. “Има огромни опашки, в Лондон и Барселона се чака 3-4 часа. Надявам се външното министерство да даде възможност на всички да гласуват”, призова експрезидентът. Разказа как в партията му получили редица сигнали и снимки от проблематично гласуване зад граница.

Към онзи момент бе ясно, че ако гласовете от чужбина не повишат резултата на президентската партия, ще трябва партньор за правителство. БСП е очевидният най-удобен, стига да не изпадне от ръба за влизане в 52-ия парламент, на който я слагаха всички социолози. И както те предварително прогнозираха, колкото повече расте Радев, толкова повече ще се топят възможните му “патерици” за управлението. Което се и случи, а в крайна сметка партньорите се оказаха излишни. Изявленията на лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов от изборния ден бяха много остри към Радев, което добави и тази формация към трудните/нежелани потенциални съратници.

Изглеждаше, че Радев

бе готов и на правителство на малцинството,

подкрепено от отделни депутати или дори цели групи в различни тематични мнозинства. През 2009 г. на вълната на първата си победа ГЕРБ спечели 116 мандата и Бойко Борисов оглави именно правителство на малцинството - единственото дотук в демократичната ни история.

Румен Радев свали костюма, след като гласува, и излезе на разхода със съпругата си Десислава. Двамата придружиха майка до нейната изборна секция във Френската гимназия. СНИМКА: Венелина Иванова

Вероятно ненапразно в изявленията си през деня Радев изведе като първи приоритет възстановяването на справедливостта чрез провеждането на реформа в правосъдието. Това включва избор на нов Висш съдебен съвет и последващ избор на главен прокурор. Това е първата и задължителна стъпка към възстановяване на държавността, заяви лидерът на “Прогресивна България”.

При рекапитулацията стана ясно, че това остава формула само за търсене на конституционно мнозинство за смяна на съдебните кадровици и съответно на главния прокурор.

Цените като друга спешна задача посочи Румен Радев в по-ранните си изявления. "Виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените, така че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването, качеството на храните да бъде под по-голям контрол", заяви той.

Поздрави всички служители на МВР за отличната работа по организирането на вота и акциите срещу търговците на гласове. Следващата стъпка е не само разбиване на дилърите, на мрежите от дилъри, а изсветляване кои са тези политически фигури над тях, които им дават парите и задачите. Ето това е нивото, до което трябва да стигнем, категоричен беше победителят. Вметна, че “за разлика от други политически сили “Прогресивна България” не е етническа партия и нейните листи са отворени за всички български граждани, независимо от техния етнос. Много от тях са на водещи позиции и ще станат народни представители в следващия парламент”.

Запитан за отношенията на страната ни с Русия, Радев изрази надежда за предприемането на стъпки в бъдеще за постигането на решения в сферата на сигурността между ЕС и Русия. Открои историческата роля на Русия за освобождението на България от османско иго и добави, че България може да поддържа прагматични отношения с Русия на основата на взаимно уважение и равнопоставеност.

Радев отиде да гласува сам, без съпругата си Десислава, която пък малко преди полунощ в неделя пусна във фейсбук пост, че не е решила за кого да гласува. Но след като даде вота си, Радев лично подкара шкодата, която се води на нейно име. После заедно с нея излязоха на разходка, засечени от репортери на “България Днес”.

Вечерта бившата първа дама отиде заедно с него и в щаба на “Прогресивна България”.

