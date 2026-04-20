Изборното студио на “24 часа”: Защо партиите се държат като джензита и как ще продължим напред

Актьори, боксьори, невролингвисти, проницателни журналисти от 4 поколения - всички те се изредиха в изборното студио на “24 часа” снощи. Пред водещия тандем - Георги Милков и Диляна Ценова, се изредиха 12 събеседници за 90 минути.

Актьорът Филип Аврамов обяви, че най-добрият сценарий е за редовно правителство, но прогнозира:

Наесен с песен

Докато нашите родни политици обясняват разни неща и няма наказазуемост, защото никой не поема никаква отговорност, ще стоим на една място, поясни актьорът.

КУБРАТ ПУЛЕВ

И спортистите, и артистите, когато влизат в политата, се променят и не отстояват принципите си. Защото са слаби хора и личности, каза в студиото боксовата легенда Кубрат Пулев. Според него политиците залагат на спортистите заради доброто им име и имидж. Но за разлика от обикновените хора, политиците

имат значително завишено его и жажда за власт.

Той смята, че българинът трябва да удари още повече дъното, за да отскочи. Защото сме твърде добри хора. На въпроса на водещия Георги Милков как да продължим напред, Пулев отговори: Още по-силно и по-влюбено в България.

ФИЛИП АВРАМОВ

Актьорът Иво Аръков подреди кои са най-важните сектори в една държава. Образование, медицина, култура и спорт. Това са нещата, без които не можем и винаги трябва да са на първо място, каза още той.

Според него изборите ги възприемаме като нов Великден и че ще има безплатен концерт, софричка.

За младите от поколението Z в политиката говориха политическият редактор на “24 часа” Елица Гилтяй и младата журналистка от “24 часа - 168 истории” Калина Симеонова.

Политическите лидери се опитаха да станат инфлуенсъри, но много неестествено, беше някак гримирано, каза Калина. И даде пример с това, че партиите сложили млади хора по листи и билбордове, но те говорели предимно общи приказки. Не може да изплозваме красиво младо лице, а после да не му дадем възможност да си каже исканията.

Елица Гилтяй обърна внимание, че джензитата са първото поколение, изразстнало пред екрани. И заради това, че виждат света през екранни образи, много от тях не могат да сглобят общата картина. Чакахме ги да се включат и да гласуват, бяха много заредени на протестите - това бе “инстаграмско”, вайръл, но май тези 5 месеца се оказаха доста време, енергията спадна, други вайръл неща станаха актуални в тази тяхна общност. И понеже за това поколение новото нормално е постоянно да ходим на избори, май не осъзнават, че наистина те могат да решат следващите ни 4 години.

Като майка на джензи мога да кажа, че те са нетърпеливи, имат ясна представа как искат да се случат нещата, но искат да се случат сега. Липсва идеята за начина да стане. Според Елица Гилтяй в това отношение партиите се държаха като джензита - влязоха в социалните мрежи и си направиха разказите през екраните, без никоя от тях ясно да посочи пътя как.

Основният проблем е, че бейби бумъри ще предадат властта на бейби бумъри - и посланията и общанията са им такива, обясни пък бизнес консултантът и експерт по поколенческите разлики Любомир Гетов. Според него, дори да се променят партиите, стилът на управление остава бумърски.

Според невролингвиста Ангел Лазаров повечето не гласуват за бъдеще, а за да успокоят своята тревожност. Те гласуват за архетипи.

И даде примери с политиците.

Радев разказва мит - за мрака, саможертвата и освобождаването от тревожността

Другият архетип е на управителя. На ГЕРБ кампанията е за ред, а не за вдъхновение. Проблемът при рационалната кампания на ПП-ДБ е бил, че се е изисквало интелектуално усилие да се преведе.

Въпросът е в каква посока отиваме, каза политологът Марая Цветкова. Дали се отива към някаква по-голяма стабилност, или ще си играем на ножици и фрагментации.

Социологът Иво Желев допълни, че “има такова преливане и преструктуриране, каквото не сме виждалки от десетилетия”.

Ръководителят на бизнес отдела в “24 часа” Самуил Огнянов разказа за анализа на Христо Николов и апела ни да се промени формулата за определяне на минималните заплати. (Виж 15-а стр.). С обобщение и прогнози след вота завършиха предаването управляващият редактор на “24 часа” Виктор Иванов и дизайнерката Мина Кайе.

За потенциална коалиция между ПП-ДБ и Радев Виктор Иванов заяви:

“Трябва да имаме предвид, че дори този резултат на ПП-ДБ да изглежда като огромен успех, не е сигурно, че ще са една парламентарна група. Те от два парламента насам се канят да се делят. Но в тази предизборна кампания имахме агитационни материали на ПП и отделно ДБ. Очаквам по-сговорчивите да се окажат ПП. Не съм много уверен, че Румен Радев е човек, който е свикнал да работи коалиционно и да дели вземането на решенията”.

Според Виктор Иванов по-вероятно е Румен Радев да опита да състави правителство на малцинството и да търси ситуационни мнозинства.

