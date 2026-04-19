Опашката в Цариброд остана и по тъмно, съмнения за нарушение с попълнени предварително бюлетини (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Големите опашки от гласоподаватели в сръбския град Цариброд принудиха някои наши сънародници, решили да гласуват там, да чакат с часове, като изборния ден не мина без доза напрежение.

Напрежението между местни и пътуващите от София се покачи в по-късните часове.

Познато още като Димитровград, мястото се оказа предпочитан избор на мнозина жители на София без постоянен адрес.

"Около 18 ч почнаха да идват да гласуват сънародниците ни, които живеят тук (Цариброд), като изпреварваха останалите от нас, които пътуваме от София и които чакахме над 6 часа с попълнени декларации, за да упражним правото си на глас", коментира за "24 часа" 26-годишната Елина Щирянова.

Чакащите бяха предимно млади хора, които за малко върнаха пред секцията енергията от протестите.

Тя отбеляза, че по-малко от час преди официалното затваряне на секцията напрежението между пътуващите от столицата ни и местните се е покачило: "Хора, които бяха по-напред на опашката, дори споменаха за сдърпване, аз лично не го видях, но определено имаше напрежение. Някои дори си тръгваха при вида на голямата опашка, предполагам, за да тръгнат към някоя по-спокойна секция в близост".

В крайна сметка Елина и приятелите ѝ, които тръгват от София в обедните часове, успяват да упражнят правото си на глас в 21,50 ч. местно време (22,50 ч. българско), тъй като поради големия брой чакащи в Цариброд е взето решението да се удължи изборния ден.

Опашката от чакащи да гласуват в следобедните часове.

Според хора на място в секцията е имало явен опит за провокации.

Наред със спречквания между българи от Цариброд и пътуващите от столицата ни, на място в секцията имаше провокатор, както и жена, на която ѝ се подаде предварително попълнена бюлетина, коментира още Щирянова.

След съмнение за нарушение с предварително попълнена бюлетина, чакащите звънят до полицията, за да подадат сигнал.

И допълни, че веднага след като хората са забелязали нарушението, са се обадили на полицията, за да подадат сигнал.