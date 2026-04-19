Опашката в Цариброд остана и по тъмно, съмнения за нарушение с попълнени предварително бюлетини (Видео)

Големите опашки от гласоподаватели в сръбския град Цариброд принудиха някои наши сънародници, решили да гласуват там, да чакат с часове, като изборния ден не мина без доза напрежение.
Познато още като Димитровград, мястото се оказа предпочитан избор на мнозина жители на София без постоянен адрес.
"Около 18 ч почнаха да идват да гласуват сънародниците ни, които живеят тук (Цариброд), като изпреварваха останалите от нас, които пътуваме от София и които чакахме над 6 часа с попълнени декларации, за да упражним правото си на глас", коментира за "24 часа" 26-годишната Елина Щирянова.
Тя отбеляза, че по-малко от час преди официалното затваряне на секцията напрежението между пътуващите от столицата ни и местните се е покачило: "Хора, които бяха по-напред на опашката, дори споменаха за сдърпване, аз лично не го видях, но определено имаше напрежение. Някои дори си тръгваха при вида на голямата опашка, предполагам, за да тръгнат към някоя по-спокойна секция в близост".
В крайна сметка Елина и приятелите ѝ, които тръгват от София в обедните часове, успяват да упражнят правото си на глас в 21,50 ч. местно време (22,50 ч. българско), тъй като поради големия брой чакащи в Цариброд е взето решението да се удължи изборния ден.
Наред със спречквания между българи от Цариброд и пътуващите от столицата ни, на място в секцията имаше провокатор, както и жена, на която ѝ се подаде предварително попълнена бюлетина, коментира още Щирянова.
И допълни, че веднага след като хората са забелязали нарушението, са се обадили на полицията, за да подадат сигнал.