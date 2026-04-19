​Иван Демерджиев: Монополът на ДПС не съществува в Кърджали

"Монополът на ДПС не съществува в Кърджали. В Кърджали вече гласуват свободни граждани, които ясно изразяват своята воля и тя далеч не е по етническия модел, който беше познат до болка тук години наред." Това обяви водачът на листата на "Прогресивна България" Иван Демерджиев. Според него моделът на етническия вот в региона е пречупен.

Демерджиев не се ангажира с прогноза колко депутати ще има в Кърджали политическата сила, но посочи, че "Прогресивна България" е взела солидно количество гласове на места, където никой освен ДПС не е получавал гласове.

"Дали сме първа политическа сила в област Кърджали, ще покаже преброяването, но със сигурност сме сила със значителен успех", каза още Демерджиев. Според него районът има нужда от много мерки, които да подобрят икономическата ситуация, но първото, от което има нужда, е да бъде освободен от влиянието на хора, "които са се самозабравили, които вършат престъпления, които отклоняват обществен ресурс по свое усмотрение и които държат в подчинение хората тук в града и в региона".

От думите на Демерджиев стана ясно, че има подозрения за злоупотреби в община Кърджали и не само там.

"Навсякъде, където има такива данни, ще направим всичко необходимо, след като се ситуира ново управление, да бъде възстановена справедливостта и хората да повярват, че това, което декларираме, ще бъде факт", каза още водачът на листата на Прогресивна България