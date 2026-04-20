Равносметката: Радев със 129-140 депутати, само 4-5 партии в парламента (обобщение)

След като социологическите агенции приключиха с паралелното преброяване на гласовете в извадка на секции, която е представителна за страната, резултатът от изборите на 19 април изглеждат обобщено така: между 129 и 140 мандата за "Прогресивна България" в парламента и само четири или пет формации в него. На ръба е 4-процентната бариера е "Възраждане", която може и да изпадне, след като дойдат резултатите от гласуването в чужбина.

Социолозите казват, че формацията на Румен Радев вероятно ще получи най-много от гласовете, подадени в чужбина, и ще има поне 135 мандата.

Ето процентите първите пет формации и разпределението на мандатите според паралелното преброяване на социологическите агенции.

"Тренд"

Прогресивна България - 45,7%, 135 мандата

ГЕРБ-СДС - 12,9%, 38 мандата

ПП-ДБ - 12,2%, 36 мандата

ДПС - 6,6%, 19 мандата

Възраждане - 4,2%, 12 мандата

"Мяра"

Прогресивна България - 45%, 135 мандата

ПП-ДБ - 12,6%, 37 мандата

ГЕРБ-СДС - 12,3%, 36 мандата

ДПС - 6,8%, 20 мандата

Възраждане - 4,2%, 12 мандата

"Маркет линкс"

Прогресивна България - 44,4%, 140 мандата

ПП-ДБ - 12,8%, 41 мандата

ГЕРБ-СДС - 12,4%, 39 мандата

ДПС - 6,3%, 20 мандата

Възраждане - 3,8%, не влиза в парламента

"Галъп"

Прогресивна България - 44,3%

ГЕРБ-СДС - 13,7%

ПП-ДБ - 11,6%

ДПС - 7,7%

Възраждане - 4,9%

Алфа Рисърч

Прогресивна България - 44,2%, 129 мандата

ГЕРБ-СДС - 13,4%, 39 мандата

ПП-ДБ - 12,6%, 37 мандата

ДПС - 7,8%, 23 мандата

Възраждане - 4,0%, 12 мандата

