Големият победител Румен Радев си тръгна ръка за ръка с Деси (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванати ръка за ръка - така Румен Радев и Десислава Радева си тръгнаха от централата на "Прогресивна България" след края на изборния ден и изказването на Радев в ролята му на големия победител.

"24 часа" засне кадри на съпрузите в автомобила, с който си тръгват заедно и повече от доволни - и от изключителния успех на политическия терен, но вероятно и от възможността да обявят край на другя сага.

Румен и Десислава Радев си тръгват и ръка за ръка.

В bTV се появи и кратко видео на хванатите за ръце съпрузи, преди да се качат в автомобила.

Румен Радев си тръгна ръка за ръка с Деси, а след това двамата се качиха заедно в автомобила.

Малко по-рано Десислава Радева сложи точка на слуховете за отношенията си с Румен Радев, като показа, че той все още може да разчита на подкрепата ѝ. Съпругата на лидера на "Прогресивна България" дойде заедно с него в партийния офис, преди Радев да коментира изборните резултати.

Когато видя камерите, Радева се отдръпна, за да не бъде снимана. По-късно обаче двамата бяха заснети заедно.

По-рано през изборния ден Радев отиде да упражни правото си на глас без нея, което заедно с предишни публикации на Десислава в социалните мрежи породи спекулации за разрив във връзката им.

Краят на изборния ден обаче явно е и край на тази сага.