"Прогресивна България" е получила най-много гласове в секциите в Северна Македония

„Прогресивна България" е получила най-много гласове във вота в парламентарните избори в Северна Македония. За нея са гласували общо 160 избиратели, показват данните от извлечението на протоколите в петте избирателни секции на територията на страната. С втори резултат е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", която е получила 91 гласа. С трети резултат е "Възраждане", за която са гласували 63-ма български граждани, а за ГЕРБ вота си са подали 61 гласоподаватели.

Според окончателните протоколи в секциите в българското посолство в Скопие, Генералното консулство на страната ни в Битоля и тези в Струмица, Охрид и Прилеп на парламентарните избори са гласували общо 463-ма избиратели.