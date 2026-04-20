Официални резултати при 51,12% преброени: Румен Радев първи с много, ПП-ДБ бие ГЕРБ

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44, 597% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показават официалните данни на Централната избирателна комисия при 51,12% преброени протоколи от секционните комисии.

На второ място засега излиза коалицията ПП-ДБ, която има 14,555%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 12,664%.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 4,754% и "Възраждане" с 4, 657% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.