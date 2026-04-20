ЦИК при 60% преброени: Румен Радев докосва 45 на сто, ПП-ДБ бие ГЕРБ (Графики)

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44, 587% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 60,79% преброени протоколи от секционните комисии.

На второ място засега излиза коалицията ПП-ДБ, която има 14,263%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 13,013%.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 4,966% и "Възраждане" с 4, 581% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние и БСП са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка.

Гласовете извън страната вече са обработени на над 90 на сто. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38,930 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22,805%, а на трето ДПС със 7,250%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4,778 на сто от гласовете, а повече имат "Величие", което не влиза в парламента и "Възраждане".