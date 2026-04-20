При 88,8% обработени протоколи в Пловдив: 45,94% за Радев, ПП-ДБ са втори с 16,47%

ГЕРБ-СДС са на трето място с 13,28%

Първо място с голяма преднина записа коалицията на Румен Радев "Прогресивна България" и в Пловдив. Според данните към 6 ч. при 88,8% обработени протоколи тя е получила 45,945% или 60 855 гласа. Втори са "Продължаваме промяната - Демократична България" с 16,473 на сто от гласовете, като са били подкрепени от 21 818 пловдивчани. Третото място в града е за ГЕРБ-СДС, които получават 13,282% - 17 592 гласа.

На четвърто място в града се класира "Възраждане". Партията на Костадин Костадинов е получила 4,644% от гласовете досега или 6151. След нея пък е "Сияния" на Николай Попов с 4,233 на сто или 5606 гласа. Следват МЕЧ с 3,567% (4724), "Величие" с 2,973% (3938) и "БСП - Обединена Левица" с 2,589% (3429).

2709 пловдивчани са отбелязали, че не подкрепят никого. 1454 (1,098%) са упражнили правото си на глас в полза на ДПС на Делян Пеевски, 1077 (0,813%) в полза на ИТН, а за АПС са гласували 775 (0,585%)