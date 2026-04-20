При 46,7% обработени протоколи в Пловдив-област: Над 52% за Радев, ГЕРБ-СДС втори с 12,9%

Никола Михайлов

[email protected]

1804
Гласоподавател пуска бюлетина в изборна урна.

ПП-ДБ застават на трето място със 7,42 на сто, а на четвърто са "Възраждане" с 4,05%

Убедителна е преднината на коалиция "Прогресивна България" и в 17 МИР Пловдив-област. При 46,7% обработени протоколи към 6 ч. формацията на Румен Радев е получила 52,843% от гласовете, като е била подкрепена от 27 439 души. На второ място към момента остава ГЕРБ-СДС, като разликата е огромна - те са получили 12,901 на сто от гласовете или 6699. Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България" е трета, като нейния номер в бюлетината са отбелязали 3856 от жителите на областта - 7,426%. "Възраждане" получава 4,054 на сто или 2105 гласа. 

Точно под 4% - с 3,977% засега е "БСП - Обединена левица", като социалистите са подкрепени от 2065 избиратели от Пловдивска област. Зад тях са "Величие" с 1818 (3,501%) гласа, МЕЧ с 1817 (3,499%) гласа, АПС с 1799 (3,465%) гласа и ДПС с 1246 (2,400%) гласа. Формацията "Сияние" пък е била подкрепена от 1231 избиратели, като получава 2,371 на сто от гласовете. 

802 жители не подкрепят никого, а 402 - 0,774 на сто, избират ИТН. 

