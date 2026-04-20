ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При 97,72% обработени протоколи в Пловдив: ПП-ДБ с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22697551 www.24chasa.bg

Приключиха изборите зад граница

2988
Избори СНИМКА: Георги Палейков

Изборният ден зад граница приключи днес в 6:00 часа българско време. Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър, съобщиха от външно министерство. 

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства всички избирателни секции по света са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.

Българските граждани имаха възможност да гласуват в общо 493 секции в 55 държави, като най-голям брой от тях бяха разкрити в Европа.

В САЩ бяха разкрити 24 секции, а в Канада – 17. Сънародниците ни имаха възможност да гласуват от западното крайбрежие на САЩ и Канада до Осака в Япония, Сингапур и Оукланд в Нова Зеландия, както и от Тромсьо на север в Норвегия до Република Южна Африка.

Благодарение на усилията на служителите на Министерството на външните работи, дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница, както и на българските организации в чужбина, вотът премина без затруднения и сънародниците ни успяха да упражнят конституционното си право на глас безпрепятствено.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

