ЦИК при 68% преброени: Румен Радев докосва 45 на сто, ПП-ДБ бие ГЕРБ (Графики)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.487% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 68,34% преброени протоколи от секционните комисии.

На второ място засега излиза коалицията ПП-ДБ, която има 14.002%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 13.104%.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 5.386% и "Възраждане" с 4.516% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка. БСП дори падна под 3 процента - 2.988%.

Гласовете извън страната вече са обработени на 92,70%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.452 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.642%, а на трето ДПС със 8.051%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.718 на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.697%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5,122%.