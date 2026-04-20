Над 10 хил. души са гласували в района на Бурса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По данни на изселническите организации на вчерашните предсрочни парламентарни избори в района на Бурса са гласували над 10 600 души.

Избирателите в района на Бурса гласуваха в разкритите 7 избирателни секции, за които предварително бяха подадени по електронен път над 11 хиляди заявления.

В 4 от секциите гласуването бе удължено с 1 час заради големия брой желаещи да гласуват.

В секцията, разкрита в Консулската канцелария в град Бурса са подали вота си 2050 души, 1560 са гласували в Нилюфер 1560 2160 и 1254 - в Османгази. В Йълдъръм са гласували 1297 души, а в Бурса Инегьол - 1266. В град Ялова гласуваха 1020 или общо в седемте секции са упражнили правото си на глас 10 607 души.

Гласувалите в Анкара и Измир са общо 8375.