Служебният външен министър Надежда Нейнски ще информира за изборния процес зад граница

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски ще направи изявление пред медиите, в което ще предостави информация за изборния процес зад граница. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), цитирани от БТА.

В Турция, където бяха разкрити 27 секции, и Гърция – 26 (включително в курортни градчета в Северна Гърция и островите), краят на гласуването бе обявен в 20:00 часа българско време за голяма част от секциите, съобщиха вчера от външното министерство. В Германия сънародниците ни гласуваха в 70 секции, в Испания – в 67, в Италия – в 27, в Нидерландия – в 24, във Франция – в 19, както и в Белгия и Австрия - в 17. Там изборният ден приключи в почти всички секции в 21:00 часа българско време, посочиха от ведомството. В 22:00 часа българско време приключи гласуването и в повечето секции на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, където бяха разкрити 28 секции. По-рано вчера изборният ден приключи и на територията на Австралия, Азия, и Африка.

Изборите в чужбина за членове на 52-рото Народно събрание започнаха в 22:00 часа българско време на 18 април и ще приключат сутринта на 20 април, съобщиха от пресцентъра на МВнР след началото на гласуването зад граница.

Извън страната имаше 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври 2024 г. зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави.