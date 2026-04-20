При 52% обработени протоколи във Велико Търново: Радев с над 50%, ГЕРБ втори с 13.485%

"Прогресивна България" печели 50.701% от гласовете на великотърновци при обработени 52.51% от секционните протоколи в РИК към 7 ч. тази сутрин. За Румен Радев е вотът на 22356 избиратели.

ГЕРБ са на втора позиция с 13.485% от вота или почти 5950 гласа.

След тях се нареждат ПП-ДБ с 9.028% събрана подкрепа.

"Възраждане" са четвърти с 4.874%, подкрепени от 2 149 гласували.

"Величие " са последните, които тук минават 4% бариера за влизане в парламента. Те вземат 4.776%, подкрепили са ги 2106 избиратели.

ДПС имат 1 402 гласа, което им дава 3.180%.

БСП също са под бариерата с 1 584 бюлетини в тяхна полза или 3.592%.

"МЕЧ" имат 2.8%, и "Сияние" 2.778%.