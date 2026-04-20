ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
При 52% обработени протоколи във Велико Търново: Радев с над 50%, ГЕРБ втори с 13.485%

Дима Максимова

[email protected]

1948
Избори

"Прогресивна България"  печели 50.701% от гласовете на великотърновци при обработени 52.51% от секционните протоколи в РИК към 7 ч. тази сутрин. За Румен Радев  е вотът на 22356 избиратели. 

ГЕРБ са на втора позиция с 13.485%  от вота или почти 5950 гласа.

След тях се нареждат ПП-ДБ с 9.028% събрана подкрепа. 

"Възраждане" са четвърти с 4.874%, подкрепени от 2 149 гласували.

"Величие " са последните, които тук минават 4% бариера за влизане в парламента. Те вземат 4.776%, подкрепили са ги 2106 избиратели. 

ДПС имат 1 402 гласа, което им дава 3.180%.

БСП също са под бариерата с 1 584 бюлетини в тяхна полза или 3.592%.  

"МЕЧ" имат 2.8%, и "Сияние" 2.778%. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

