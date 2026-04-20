ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подкрепа през първите 1000 дни от живота на бебето...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22697649 www.24chasa.bg

При 97,72% обработени протоколи в Пловдив: ПП-ДБ с над 3% пред ГЕРБ-СДС, 46,3% подкрепят Радев

Никола Михайлов

[email protected]

7924
Бюлетини пристигат в пловдивския панаир. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Разликата между второто и третото място е 4780 гласа

Повече от 3% разлика има между вторите и третите - ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, в 16 МИР Пловдив-град при 97,72% обработени протоколи. Това показват официалните данни на ЦИК към 7 ч. 24 373 пловдивчани са подкрепили коалицията на второ място, докато за тази на трето са гласували 19 593. Първото място остава за "Прогресивна България" на Румен Радев, която получава 68 975 или 46,306 на сто от гласовете. 

Четвърти в Пловдив са "Възраждане" с 4,659% (6940), следвани от "Сияние" с 4,262% (6333), МЕЧ с 3,58% (5333) и "Величие" с 2,947% (4390). За "БСП - Обединена левица" са гласували 3857 пловдивчани или 2,589 на сто от избирателите, а "Не подкрепям никого" са отбелязали 3036. 

1,051 на сто има ДПС с 1566 гласа, ИТН получава 0,809 на сто с 1205, а АПС - 0,537%, като са я подкрепили 800 пловдивчани.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

