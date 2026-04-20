Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК днес

Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание ще има тази вечер от 19:00 ч. в Националния дворец на културата, съобщават от Министерството на културата, организатор на събитието, цитирани от БТА.

Концертът ще събере на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Солисти на вечерта ще са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Програмата изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие, казват от Министерството на културата. Ще звучат творби на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити на текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство, се казва в съобщението.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, казва министърът на културата маестро Найден Тодоров, цитиран в разпространената информация.

/ТС