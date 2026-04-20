Подкрепа през първите 1000 дни от живота на бебето...

Един човек е загинал в пожар през изминалото денонощие

Пожар Снимката е илюстративна

Един човек е загинал в пожар през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, на сайта на ведомството, цитирани от БТА. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

В страната са потушени общо 92 пожара.

При пожар в къща в Кнежа е загинал мъж на 45 години. Унищожен е и етаж от къщата.

Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 21 пожара, от които осем – в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 71 пожара.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. От тях четири са били при катастрофи, а 18 – при оказване на техническа помощ.

Четири лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

