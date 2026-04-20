Румен Радев взема и "жълтите павета", Бойко Борисов трети в лидерската битка в родния си район

"Прогресивна България" на Румен Радев печели и изборите в София с малка преднина пред ПП-ДБ. Това показват въведените в ЦИК до момента данни от столицата. В 25 МИР преброяването е над 90% и почти е приключило, в централния 24 МИР е над 76%, а в 23 МИР, който обхваща южните квартали на столицата е на 71 на сто.

Само в 23 МИР все още Румен Радев и ПП-ДБ са почти равни с малко над 32% всеки. Като преднината на Радев е 306 гласа.

Бившият президент обаче печели централния 24 МИР, който е наричан още района на "жълтите павета" - традиционна крепост на либералните политици от ПП-ДБ. Тук ПБ на Румен Радев има над 34,7% от гласовете, а ПП-ДБса с 26,7%. ГЕРБ са трети с малко над 13 на сто в този район.

Бойко Борисов остава трети и в лидерската битка в 25 МИР, в който влиза и родната Банкя на лидера на ГЕРБ. Тук бе пряката битка между Борисов и Румен Радев, а листата на ПП-ДБ водеше бившият вътрешен министър Бойко Рашков. Бойко Борисов упражни правото си на глас в Банкя. Той остава трети в района Снимка: Йордан Симеонов

В 25 МИР листата на "Прогресивна България" събира над 42% от гласовете. А вторите от ПП-ДБ са със 17,5 на сто. Бойко Борисов и неговата листа са привлекли съвсем малко над 14% от гласовете в района.