Социолози: Свръхочакванията са първия риск пред Радев

Сега започват предизвикателствата за Румен Радев. Първият риск са свръхочакванията. Другият е мнозинството. И грешките на растежа, липсата на партиен опит, на партийна дисциплина, е другият риск. Това каза Първан Симеонов от агенция "Мяра" по Нова тв, коментирайки изборите.

Оттук започва трудния момент, защото тази концентрация на власт крие риск, присъедините си и Евелина Славкова от агенция "Тренд".

Големият въпрос за Румен Радев е вкореняване, то минава през местна власт или където има конформистки кметове, да ги хване по-яко, смята Първан Симеонов. Според Евелина Славкова резултатите за ГЕРБ са трагични, а залезът е започнал още през 2021 г. По нейните думи един такъв процес като започне, идва естественият резултат. Прекаляването е голямата причина, прекаляването с власт, на същото мнение беше и Първан Симеонов. Той припомни и, че първият ход на Радев бил по отношение на еврото преди 11 месеца, и цените действително тръгнали нагоре.