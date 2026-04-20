При 100% преброени гласове в Габрово: Радев печели с 47.83%, а ГЕРБ са втори с 15.87%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румен Радев печели изборите в Габрово с 47.837% от гласовете. "Прогресивна България" са подкрепили 22 277 избиратели.

ГЕРБ-СДС са втори на вота с 7 392 или 15.873% доверие.

Трети са ПП-ДБ, за тях са пуснали бюлетина 3 872 гласоподаватели, което им дава 8.315%.

"Възраждане" са получили подкрепа от 2 425 гласували, което им отрежда 5.207%

"Величие" имат 4.531% и биха влезли в парламента, ако на национално ниво минат 4%.

БСП-ОЛ печелят 3.975% с 1 851 отбелязвания в бюлетината.

"МЕЧ" имат 1 641 гласа или 3.524%.

1 633 са гласували за "Сияние" и са подкрепени от 3.507% от гласувалите.

ДПС вземат само 372 или 0.799%, срещу "Алианс за права и свободи" на Доган с 865 и 1.857% резултат на вота.