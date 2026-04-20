Радев с 43,9% във област Видин, ГЕРБ-СДС са на второ място

При обработени 87 на сто от протоколите в РИК във Видин резултатите от гласуването в областта изглеждат така.

Прогресивна България взима 43,9 %. ГЕРБ-СДС са втори с 16,5%, следвани от ПП-ДБ с 10,9 на сто. Четвърти са ДПС - Ново начало с 8,9%, следвани от БСП с 3,6 на сто.

МЕЧ взимат 3,5%, "Величие" - 2,4%. ИТН и АПС - 1,2% и 0,3%.

При 78% обработени протоколи в страната коалицията на Румен Радев е категоричният победител с 44.481% и над 1 млн. гласове. Втори са ПП-ДБ , която има 13.651%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 13.184%.

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 5.855% и "Възраждане" с 4.432% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка. БСП дори падна под 3 процента - 2.988%.

Гласовете извън страната вече са обработени на 95.74%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.432 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.259%, а на трето ДПС с 8.664%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.626 на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.719%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.164%.