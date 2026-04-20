Подкрепа през първите 1000 дни от живота на бебето...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
ЦИК при 78% преброени: Над 1 млн. гласове за Радев, ПП-ДБ и ГЕРБ с малка разлика

41248

"Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев взема 44.481% на извънредните парламентарни избори и води убедително за новия парламент. Това показват официалните данни на Централната избирателна комисия при 78.24% преброени протоколи от секционните комисии.

На второ място засега излиза коалицията ПП-ДБ, която има 13.651%, а ГЕРБ на Бойко Борисов са трети с 13.184%. 

В парламента влизат още ДПС на Делян Пеевски с 5.855% и "Възраждане" с 4.432% от гласовете.

МЕЧ, Величие, Сияние са под чертата засега с по около 3 на сто от гласовете всяка. БСП е малко над 3 процента - 3.032%. 

Гласовете извън страната вече са обработени на 95.74%. Тук "Прогресивна България" на Румен Радев е също категоричен победител с 38.432 на сто от гласовете. На второ място в гласуването в чужбина е ПП-ДБ с 22.259%, а на трето ДПС с 8.664%. В чужбина ГЕРБ заема едва шесто място с 4.626 на сто от гласовете, а повече имат "Величие" - 5.719%, което не влиза в парламента и "Възраждане" - 5.164%.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

