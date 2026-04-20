Подкрепа през първите 1000 дни от живота на бебето...

Политолог: Подозирам, че от снощи най-развълнувани са в няколко градски прокуратури

5616
Любомир Стефанов Кадър: Нова тв

Подозирам, че от снощи най-развълнувани са в няколко градски прокуратури и трескаво ровят по чекмеджета. Така политологът Любомир Стефанов коментира по Нова тв ситуацията след изборите.

"Обществото има нужда от справедливост. Ето, онзи човек с тировете и цигарите (Никола Николов-Паскал) има 2 години условна присъда, това е трагикомично", добави той. 

По думите му виждаме съвсем нова ситуация, но въпросите оттук нататък били повече от отговорите. "Да спрат да повтарят, че смяната на ВСС е реформа, това е орган, чийто мандат е изтекъл и трябва да бъде избран нов.  Искам да видя сега как падат цените, нека се обадят на аятолаха да спре войната", каза още  Любомир Стефанов. Според него директна аналогия между Радев и Мелони била абсурдна. 

"Нека да видим като кандидатства за партийна фамилия, къде ще го харесат", коментира още той. 

"Отговорното европейско поведение на Радев предполага в рамките на Европа да натиска", смята социологът Андрей Райчев. "Въпросът е дали Украйна ще ги раздели с ПП-ДБ", допълни той. Според него имало едно 200 хил. души, които ги било страх да кажат за кого ще гласуват.

