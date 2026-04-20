Политолог: Радев ще се насочи към лявото пространство, което вече е свободно

Радев ще се насочи в лявото пространство, което вече е абсолютно свободно. Това ще бъде протозародиш на нова лява партия. Виждаме голяма част от старите лица на левицата в неговата формация.

Това мнение изрази политологът Георги Проданов пред БиТиВи.

По думите му се създава политическо цунами, което се концентрира в него като източник на надежди. Над 45% влизат хора, които са гласували за „Възраждане", ИТН, ГЕРБ, ПП-ДБ - тоест вътре е концентрирана както положителна енергия, която иска и застава зад промяната, така и енергия, която ще търси нов покровител, нов гарант. Това обаче може да се окаже буря в чаша вода. Оттук започва трудното. Дали тази формация ще се превърне в партия и ще намери своето политическо пространство, в което да се развие.

ПБ трябва да се позиционират - това са очакванията към тях.

"Другото, което ще се иска от Радев, е стабилизиране на държавното управление, така че да успокои тези над 1 млн. души, които застанаха зад него. Това е една силно обезпокоена група, която се е борила с олигархичния модел. Там има хора с по-романтична представа за началото, но и такива, натрупали собствено състояние, които имат нужда от стабилност, за да го запазят и предадат нататък", каза още той.

"Без да подценявам успеха на "Прогресивна България", хората очевидно се произнесоха. Налице е коренна промяна. Доверието в изборите се повишава и можем само да го адмирираме", коментира и Георги Харизанов, политически анализатор.

"Какво ще се случва, зависи от „Прогресивна България" - дали наистина ще се заемат с демонтаж на модели, пороци и недостатъци, или ще се реализира негативният сценарий - да се възползват от положението и да няма реална промяна. Виждали сме през годините, че изкушението да се възползваш от определени схеми е твърде голямо и много хора не устояват на това положение", добави той.

Според политологът Страхил Делийски е рано да се говори. Тепърва трябва да изясня за себе си какво се случи. Ако ставаше въпрос за партия, която е взела властта, бихме могли да разсъждаваме какво предстои. Само че тук имаме нещо по-различно - политически артефакт на една органична криза, в която се намира българското общество от 15–20 години. Другия ден в парламента ще бъдем в ситуация, в която няма да познаваме депутатите. Не знаем какво ще правят управляващите. Поне не разбрахме по време на кампанията, особено по отношение на публичните финанси и икономиката. Какво ще правим в ситуация на тежки геополитически предизвикателства? Реално не знаем мнението на новите управляващи по ключови обществени теми - тези въпроси просто не бяха обсъждани", посочи Делийски.

Той коментира и мнението за влизането на Радев в лявото пространство. "Мнозинството спонсори, които застанаха зад него нямат този интерес, от друга страна отиването в ляно е единствения начин да се бори олигархичен модел, както е навсякъде по света", смята той.