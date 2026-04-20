ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22697841 www.24chasa.bg

В най-голямата секция с 12 638 избиратели гласуваха 272-ма

Тони Маскръчка

Избирателните списъци на с. Бело поле, където са регистрирани над 12 хил. македонци. СНИМКА: Тони Маскръчка

В най-голямата секция в страната с 12 638 избиратели по списък, тази в благоевградското село Бело поле, са гласували 272-ма души. Това дава и най-ниския процент на избирателната активност - малко над 2%.

Секцията е с толкова много избиратели, защото в селото са записани по постоянен адрес македонци, получили българско гражданство, които никога не идват да гласуват. Постоянно в Бело поле живеят около 700 души. 

Радев получава 127 гласа, ГЕРБ-СДС - 53 гласа, а ПП-ДБ - 32 гласа.

Другото село от община Благоевград, където също има масово регистриране на македонци с двойно гражданство е Логодаж. Там по списък има 6493 избиратели, а са гласували 131. В с. Покровник също има по постоянен адрес македонци и списъкът там е с 2828 души, а са гласували 438.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

