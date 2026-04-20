Радев печели със 70 417 гласа в Пловдив при 99,59% обработени протоколи, ПП-ДБ с 4930 пред ГЕРБ-СДС

Близо 10 000 гласа губи партията на Бойко Борисов в града спрямо предишните избори

С огромна преднина формацията на Румен Радев "Прогресивна България" печели първо място на изборите в 16 МИР Пловдив-град. Данните на ЦИК към 8 ч., когато са обработени 99,59% от протоколите, показват, че бившият президент взема 46,279% или 70 417 гласа. Второто място в града отново е за коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България", която е била подкрепена от 24 951 души или 16,398 на сто от избирателите. Третото място остава за ГЕРБ-СДС - 13,158% или 20 021 гласа.

На четвърто място се класира партията на Костадин Костадинов "Възраждане", която получи подкрепата на 7 109 пловдивчани - 4,672%. Интересно е петото място на "Сияние" - формацията на Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна. За нея са гласували 6453-ма или 4,241 на сто от пловдивчани. МЕЧ на Радостин Василев в бюлетината са отбелязали 5429 души или 3,568%, а "Величие" на Ивелин Михайлов - 4477 или 2,942%. "БСП-Обединена левица" са избрали 3957 жители на Пловдив (2,601 на сто), а "Не подкрепям никого" - 3097.

"Движение за права и свободи - ДПС" печели 1,048% от гласовете на пловдивчани, като бюлетините за партията на Делян Пеевски са били 1595. ИТН е подкрепена от 1236 души (0,812%), а АПС - 803 (0,528%).

На последните избори първото място в Пловдив беше за ГЕРБ-СДС, които спечелиха с 29,71 на сто или 31 810 гласа, като след тях тогава се позиционираха ПП-ДБ с 20 030 или 18,71 на сто от избирателите в града. Вижда се, че едната формация е загубила близо 10 000 гласа, докато другата е получила около 5000 нови. На предишния вот на 27 октомври 2024-а трети в Пловдив бяха "Възраждане" с 16 852 гласа (15,74%), а четвърти - ИТН с 9624 (8,99%). Петото място тогава взе БСП, като за социалистите гласуваха 6673 пловдивчани или 6,23 на сто. Партията на Радостин Василев МЕЧ пък получи подкрепата на 6053-ма - 5,65%. На предишните избори "Величие" взе 4737 гласа (4,42%) в Пловдив, ДПС-НН - 4602 (4,29%), а АПС - 1437 (1,34%). 4842 пловдивчани през октомври 2024-а не подкрепиха никого.