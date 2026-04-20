При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 21 души, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА.

По-тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 16.

В София са регистрирани едно тежко и 28 леки ПТП. Пострадал е един човек.

От началото на месеца са станали 256 произшествия, при които са загинали 17 души, а са ранени 318. От началото на годината катастрофите са 1498, загинали са 107, а ранени – 1864-ма. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (98) се отчитат с деветима повече загинали участници в движението по пътищата.