При 60% протоколи във Велико Търново: Всеки втори гласувал за Радев, ГЕРБ запазва второ място

"Прогресивна България" на Румен Радев печели убедително с невиждан в последните години вот от над 50% във Велико Търново. Според резултатите от 60.13% обработени протоколи на СИК президентската партия са подкрепили 26 620 гласували или 50.75%.

ГЕРБ е втора политическа сила - 6 938 гласа, 13.23% подкрепа.

ПП-ДБ имат 4 664 вота, което им отрежда 8.89%

"Възраждане" и "Величие" са с близък резултат и над 4-процентовия праг за парламента. 2 541 глас или 4.84% са гласували за хората на Костадинов, а 2 504 или 4.77% вземат тези на Ивелин Михайлов.

БСП – ОЛ събират 1 921 гласа - 3.66%. Движение за права и свободи - ДПС е едва след нея и има 1 794 подкрепа с 3.42%