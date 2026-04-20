Иван Шишков: Първата голяма победа е високата избирателна активност

1968
Иван Шишков КАДЪР: БНТ

„Първата голяма победа е по-високата избирателна активност. Обществото очаква истинска промяна. И преди съм казвал, че президентът Радев е промяната – и това вчера се потвърди", това каза пред БНТ Иван Шишков от "Прогресивна България". 

По думите му резултатите не са дошли в последните дни, а социолозите са сбъркали, защото имало т. нар. "скрит вот". 

Шишков посочи приоритети на "Прогресивна България".

„Хората ще живеят свободно и спокойно. Никой няма да бъде господар на тяхното бъдеще. Наш приоритет е да помогнем на малкия и средния бизнес, да подкрепим регионите и да постигнем равнопоставено развитие." По отношение на сътрудничеството с местната власт Шишков заяви:

„Готови сме за сътрудничество, но този път то ще бъде различно. Няма да има снимки под герба, ще има реална стратегия, а не раздаване на пари. След година и половина предстоят местни избори и краят на този модел ще се случи тогава. Ако не оправдаем доверието, хората ще ни накажат."

Той допълни, че резултатите дават шанс за мнозинство за промяна в съдебната система:

„Ще имаме възможност за мнозинство с други политически сили, които искат реформа в съдебната система – нормален ВСС и главен прокурор, който да си върши работата."

